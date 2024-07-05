Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Амур» объявил об изменениях в тренерском штабе

Пресс-служба хабаровского «Амура» в официальном телеграм-канале клуба объявила об изменениях в тренерском штабе «тигров».

Известный в прошлом хоккеист Евгений Фёдоров станет помощником главного тренера Андрея Мартемьянова и будет отвечать за работу с нападающими и игру в большинстве.

43-летний Фёдоров известен по выступлениям за такие клубы, как «Молот-Прикамье», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Спартак», ХК МВД и другие.

Тренерскую карьеру Фёдоров начал в 2017 году в качестве ассистента главного тренера в воронежском «Буране». Вскоре там же занял позицию главного тренера, а впоследствии возглавлял «СКА-Нева» и «Омские Крылья». Сезон-2023/2024 специалист провёл в должности помощника главного тренера в новокузнецком «Металлурге».

Напомним, в минувшем сезоне «Амур» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии будущему чемпиону — «Металлургу» (2-4).

Самый быстрый гол в истории КХЛ: