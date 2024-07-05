Рябыкин — о Гусеве: в НХЛ вряд ли будут желающие рискнуть и деньгами, и перспективой

Бывший хоккеист сборной России, тренер Дмитрий Рябыкин высказался о возможном отъезде в НХЛ нападающих столичного «Динамо» Никиты Гусева и Игоря Чернышова.

«Я не играл в НХЛ, но как тренер спокойно отношусь к отъездам игроков в НХЛ. Такой шанс в хоккее предоставляется не каждому, нужно за него цепляться. В конце концов, вернуться в КХЛ всегда успеешь — тем более что наши клубы в финансовом плане не экономят с такими возвращениями, которые к тому же активно освещаются в прессе.

При этом, на мой взгляд, нужно цепляться именно за реальные шансы в НХЛ. В противном случае отъезд может подломить карьеру.

Что скажу о Гусеве? В прессе видел разную информацию — то он тренируется в «Нью-Джерси» индивидуально, то в лагере развития.

Думаю, по Никите вряд ли нужно волноваться. В НХЛ ему интересно место в топ-6 любого клуба, но там лига молодая и вряд ли будет много желающих рискнуть — и деньгами, и перспективой.

А в КХЛ Гусев — одна из самых больших звёзд, лучший бомбардир. Нынешнее «Динамо» в общем-то под него заточено и укомплектовано», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков. Гусев был признан самым ценным игроком прошедшего регулярного чемпионата.

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