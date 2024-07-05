Агент Сергачёва рассказал, как узнал о решении «Тампы» произвести обмен Михаила

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского защитника Михаила Сергачёва, рассказал, как узнал об обмене своего подопечного из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Юту» и как к этому отнёсся сам хоккеист.

«За 15 минут до начала второго дня драфта мне написал сообщение генеральный менеджер «Тампы» Жюльен БрисБуа, попросил о встрече. Я спустился к столам, где проходила сама процедура. Мы отошли в сторону, после чего он мне сказал, что обменял Мишу в «Юту». Я позвонил Мише и сказал о решении. Он, кстати, сразу взял трубку. Затем передал трубку Жюльену. Я был более расстроен, так как сильно переживаю за ребят и их семьи. Миша же очень позитивно принял эту информацию.

Прошло около 50 минут, после чего информацию об обмене официально объявили. Для Миши это новый вызов, в «Юте» он будет одним из лидеров команды. У него действующий контракт, Миша уже начал подготовку к сезону, хотя он и не останавливался», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в сезоне-2023/2024 после восстановления от прошлого повреждения Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Всего в прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 очков (2+17). В плей-офф защитник принял участие в двух встречах, набрав одно очко — сделав результативную передачу.

Читайте полное интервью с Дэном Мильштейном на «Чемпионате», начиная с 10:00 мск.

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