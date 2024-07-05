Агент Игоря Чернышова прокомментировал информацию о возможном уходе форварда из «Динамо»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы 18-летнего нападающего московского «Динамо» Игоря Чернышова, высказался о возможном отъезде форварда в НХЛ, где на прошедшем в июне драфте молодых проспектов его под общим 33-м номером выбрал «Сан-Хосе Шаркс».

«Мы сейчас ведём переговоры с московским «Динамо», «Сан-Хосе» и «Сагино». Надеемся в ближайшие сроки решить обоюдный вопрос о дальнейшем развитии Игоря», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона Чернышов провёл 34 матча, забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, набрав четыре очка. В плей-офф сыграл в 10 встречах и не смог отметиться результативными действиями.

Читайте полное интервью с Дэном Мильштейном на «Чемпионате»:

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