ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Игоря Чернышова прокомментировал информацию о возможном уходе форварда из «Динамо»

Агент Игоря Чернышова прокомментировал информацию о возможном уходе форварда из «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы 18-летнего нападающего московского «Динамо» Игоря Чернышова, высказался о возможном отъезде форварда в НХЛ, где на прошедшем в июне драфте молодых проспектов его под общим 33-м номером выбрал «Сан-Хосе Шаркс».

«Мы сейчас ведём переговоры с московским «Динамо», «Сан-Хосе» и «Сагино». Надеемся в ближайшие сроки решить обоюдный вопрос о дальнейшем развитии Игоря», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона Чернышов провёл 34 матча, забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, набрав четыре очка. В плей-офф сыграл в 10 встречах и не смог отметиться результативными действиями.

Читайте полное интервью с Дэном Мильштейном на «Чемпионате»:

Материалы по теме
Всё о драфте и переходах россиян. Интервью с главным агентом наших в НХЛ
Эксклюзив
Всё о драфте и переходах россиян. Интервью с главным агентом наших в НХЛ

Лучшие снайперы российского хоккея:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android