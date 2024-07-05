«Питтсбург» разослал письмо о приобретении Тарасенко перед его переходом в «Детройт»

Фронт-офис «Питтсбург Пингвинз» в начале этой недели разослал письмо, в котором рассказал фанатам клуба о последних обновлениях в команде и лиге в целом.

Среди всех перечисленных пунктов особое внимание пользователей Reddit привлекло сообщение «Владимир Тарасенко — пингвин».

Фото: Reddit

Напомним, вечером 2 июля стало известно, что «Питтсбург» сделал двукратному обладателю Кубка Стэнли контрактное предложение, но буквально через несколько часов СМИ сообщили о подписании россиянином двухлетнего соглашения с «Детройт Ред Уингз».

32-летний Тарасенко завершал минувший сезон в составе «Флориды», где в 19 матчах набрал 14 (6+8) очков, выиграв вместе с командой чемпионство. В НХЛ россиянин также выступал за «Оттаву», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сент-Луис», в составе которого провёл 11 сезонов.

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