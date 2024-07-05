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Мильштейн: в «Монреале» делали всё возможное, чтобы Демидов оказался у них

Мильштейн: в «Монреале» делали всё возможное, чтобы Демидов оказался у них
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Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего Ивана Демидова, рассказал об усилиях, приложенных «Монреаль Канадиенс» для того, чтобы получить права на форварда на прошедшем в конце июня драфте НХЛ. Канадский клуб задрафтовал Демидова под общим пятым номером.

«В «Монреале» очень хотели заполучить Демидова, держали с нами и с Ваней связь по нескольку раз в неделю. Делали всё возможное, чтобы он оказался у них», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Хоккеист стал самым ценным игроком сезона-2023/2024 в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

Читайте полное интервью с Дэном Мильштейном на «Чемпионате»:

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