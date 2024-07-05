Охотюк подписал контракт с ЦСКА. Это шестой игрок, которого армейцы вернули из Америки

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Калгари Флэймз» Никита Охотюк договорился о контракте с ЦСКА. О сделке будет объявлено в ближайшее время. Это шестой игрок, которого армейцы вернули из Северной Америки в межсезонье.

Об обмене прав на него у нижегородского «Торпедо» ХК ЦСКА официально сообщал ещё в конце мая.

Защитник – выпускник школы челябинского «Трактора», с 2017 года выступал в Северной Америке.

В сезоне 2023/2024 провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 43 матча, набрав 8 (1+7) очков, а также девять игр в составе «Калгари Флэймз» и отметился одной результативной передачей.

Ранее стало известно, что ЦСКА договорился о контрактах с вратарём Иваном Просветовым, защитником Дмитрием Саморуковым, нападающими Русланом Исхаковым, Егором Афанасьевым и Денисом Гурьяновым.

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