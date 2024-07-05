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Агент Егора Сурина объяснил неожиданный взлёт российского форварда на драфте НХЛ

Агент Егора Сурина объяснил неожиданный взлёт российского форварда на драфте НХЛ
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Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего Егора Сурина, прокомментировал неожиданно высокий выбор своего подопечного клубом «Нэшвилл Предаторз» на прошедшем драфте НХЛ — 2024.

«Наверное, вообще один из лучших в истории драфта среди агентств. Хотя у нас в один из прошлых годов было выбрано 18 ребят, но в этом году качество игроков в плане их развития намного лучше. Например, Егор Сурин изначально котировался в конце второго — начале третьего раунда из-за того, что он играет в России и его никто не видел, пока он не приехал в наш лагерь. Но в итоге Егор провёл феноменальный лагерь, правильно был подготовлен к собеседованиям с командами и в конечном результате выцарапал своё место в первом раунде», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, «хищники» выбрали 17-летнего Сурина под общим 22-м номером. Форвард в прошлом сезоне МХЛ провёл в составе «Локо» 42 матча и набрал 52 (22+30) очка. Также игрок принял участие в плей-офф, где записал на свой счёт 23 (5+18) очка в 19 матчах.

Читайте полное интервью с Дэном Мильштейном на «Чемпионате»:

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