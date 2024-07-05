Агент Егора Сурина объяснил неожиданный взлёт российского форварда на драфте НХЛ

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего Егора Сурина, прокомментировал неожиданно высокий выбор своего подопечного клубом «Нэшвилл Предаторз» на прошедшем драфте НХЛ — 2024.

«Наверное, вообще один из лучших в истории драфта среди агентств. Хотя у нас в один из прошлых годов было выбрано 18 ребят, но в этом году качество игроков в плане их развития намного лучше. Например, Егор Сурин изначально котировался в конце второго — начале третьего раунда из-за того, что он играет в России и его никто не видел, пока он не приехал в наш лагерь. Но в итоге Егор провёл феноменальный лагерь, правильно был подготовлен к собеседованиям с командами и в конечном результате выцарапал своё место в первом раунде», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, «хищники» выбрали 17-летнего Сурина под общим 22-м номером. Форвард в прошлом сезоне МХЛ провёл в составе «Локо» 42 матча и набрал 52 (22+30) очка. Также игрок принял участие в плей-офф, где записал на свой счёт 23 (5+18) очка в 19 матчах.

Читайте полное интервью с Дэном Мильштейном на «Чемпионате»:

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: