Мильштейн — о Протасе: делились информацией с «Вашингтоном», чтобы именно они забрали Илью

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы белорусского нападающего Ильи Протаса, рассказал, что он и его подопечный желали, чтобы на драфте НХЛ — 2024 17-летнего форварда выбрал именно «Вашингтон Кэпиталз», где сейчас играет его брат Алексей.

— Насколько вы ждали такого подарка от «Вашингтона», что в системе окажутся оба брата Протаса?

— Однозначно ждали, но была серьёзная заинтересованность и у ряда других команд. Младший брат — Илья — шутил: «Без разницы, когда меня выберут. Главное, чтобы раньше Лёши». В итоге Лёшу в 2019 году выбрали в третьем раунде под общим 91-м номером, а Илью сейчас тоже в третьем, но уже под 75-м номером.

Мы работали с «Вашингтоном», делились информацией, чтобы именно они забрали Илью. У братьев есть мечта: сыграть вместе в составе одной команды, — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Илья Протас по итогам минувшего сезона попал в символическую сборную новичков USHL. В прошедшем чемпионате он принял участие в 61 встрече, забросил 14 шайб, отдал 37 голевых передач и закончил регулярный сезон с 51 баллом за результативность.

Читайте полное интервью с Дэном Мильштейном на «Чемпионате»:

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