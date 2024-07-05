Кручинин рассказал, что стало ключевым в его решении перейти из «Торпедо» в «Северсталь»

Нападающий «Северстали» Алексей Кручинин назвал основной фактор, побудивший его перейти в череповецкий клуб из нижегородского «Торпедо».

«Фактор Андрея Леонидовича Козырева (главный тренер «Северстали». — Прим. «Чемпионата»). Мне очень близка та тактика, которую он ставил нам ещё в первом сезоне в «Торпедо». Я чувствую себя в этом хоккее как рыба в воде.

Эти обстоятельства сыграли решающую роль. Хочу продолжать получать удовольствие от игры», — сказал Кручинин в интервью «Охтинскому пресс-центру».

Напомним, 33-летний Кручинин стал игроком «Северстали» 9 июня. В прошедшем сезоне он провёл 55 матчей, забросил 14 шайб и сделал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка с показателем полезности «-8». В плей-офф Алексей участия не принимал по решению тренерского штаба «Торпедо».

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