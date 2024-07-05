«Скауты сказали: «Нашли следующего Макара». Агент Левшунова — о том, как узнал про игрока

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы белорусского защитника Артёма Левшунова, рассказал историю о том, как узнал про 18-летнего таланта, выбранного под общим вторым номером на драфте НХЛ — 2024 клубом «Чикаго Блэкхоукс».

«Наши скауты заметили Артёма в его родном городе Жлобине, когда ему было 13 лет. Мне позвонили и сказали: «Мы нашли следующего Кейла Макара». Мы долго смотрели, следили за Артёмом, в итоге привезли его в Северную Америку в USHL. Я позвонил Майку Леони — на тот момент тренеру команды «Грин Бэй» из USHL, а до этого Майк был тренером в национальной американской программе, где работал с топовыми американскими игроками. Я ему сказал: «Отправляю к тебе мальчика, праворукого атакующего защитника. Это твой сын, которого у тебя никогда не было». Через несколько недель Майк мне перезвонил и сказал: «Артёма уже сейчас можно драфтовать в первом раунде. В своём возрасте он выглядит лучше, чем Хьюз» (Куинн, защитник «Ванкувер Кэнакс». — Прим. «Чемпионата»).

Артём перерос USHL, и я ему говорил, что есть все шансы задрафтоваться вторым. «Чикаго» до последнего смотрел на Демидова и Левшунова, делая выбор позиционно, в конечном итоге сделав выбор в пользу защитника», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Читайте полное интервью с Дэном Мильштейном на «Чемпионате»:

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: