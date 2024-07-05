«Здесь у него возможности за каждым углом». Журналист — о переходе Манты в «Калгари»

Североамериканский журналист Шейн Стивенсон уверен, что подписание клубом «Калгари Флэймз» нападающего Энтони Манты сулит много преимуществ для канадского коллектива.

«Манта попал в ситуацию, где есть большие возможности за каждым углом. «Калгари» нужны парни для обеих спецбригад, и требуется некоторая помощь с краю во время смен и когда Шарангович, Поспишил или Зари перемещаются в середину льда, чтобы выполнять роль центра. Здесь также есть выгода для «Флэймз», так как он идеальный кандидат на обмен перед дедлайном в 2025 году. На предыдущем дедлайне он принёс «Вашингтону» пик во втором и четвёртом раундах — у него есть потенциал приумножить свою ценность ещё больше в «Калгари», — написал Стивенсон в своей статье на Flamesnation.

Напомним, Манта подписал контракт с «Флэймз» 1 июля. Соглашение рассчитано на один год и $ 3,5 млн. По ходу прошлого сезона 29-летний хоккеист перешёл из «Вашингтон Кэпиталз» в «Вегас Голден Найтс». Всего в сезоне-2023/2024 канадец провёл 77 матчей, в которых набрал 44 (23+21) очка.

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