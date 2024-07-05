Агент Задорова: в итоге «Ванкувер» всё-таки дал аналогичный контракт, но было уже поздно

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова, рассказал, как шли переговоры между ним и предыдущим клубом игрока «Ванкувер Кэнакс».

«Никите нравился «Ванкувер», но из-за проблем с потолком зарплат «Кэнакс» не могли дать предложение, которое нас устраивало. Был ещё ряд команд, которые сделали похожие предложения в районе шести лет и $ 30 млн. В итоге «Ванкувер» всё-таки давал аналогичный контракт, но, к сожалению, было уже поздно», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, 1 июля Задоров подписал с «Бостоном» шестилетний контракт на общую сумму $ 30 млн.

В завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах в составе «косаток», в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». В регулярном чемпионате — 2023/2024 защитник, помимо «Кэнакс», выступал за «Калгари Флэймз». Всего он провёл 75 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач, набрав 20 очков.

Читайте полное интервью с Дэном Мильштейном на «Чемпионате»:

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: