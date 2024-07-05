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Агент Аскарова: Ярослав всем доказал, что он является игроком НХЛ

Агент Аскарова: Ярослав всем доказал, что он является игроком НХЛ
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Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского голкипера «Нэшвилл Предаторз» Ярослава Аскарова, высказался о ближайших перспективах вратаря в НХЛ.

«Ярослав Аскаров имеет потенциал и должен стать элитным вратарём в будущем. На сегодняшний день мы работаем вместе с клубом над разными вариантами. Ярослав всем доказал, что он является игроком НХЛ», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, 22-летний Аскаров вошёл в сборную проспектов Американской хоккейной лиги (АХЛ) по итогам сезона. В НХЛ за «Предаторз» в сезоне-2023/2024 россиянин сыграл два матча, в которых отражал 94,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 1,47.

Читайте полное интервью с Дэном Мильштейном на «Чемпионате»:

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