ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА рассматривал канадского нападающего Ника Петана

ЦСКА рассматривал канадского нападающего Ника Петана
Аудио-версия:
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», столичный ЦСКА проявлял интерес к 29-летнему канадскому нападающему Нику Петану, который в ближайшее время должен стать игроком «Ак Барса».

Материалы по теме
Нападающий Ник Петан договорился об однолетнем контракте с «Ак Барсом»
Стала известна зарплата канадца Ника Петана в «Ак Барсе»

В итоге армейский клуб отказался от его подписания и продолжает мониторить североамериканский рынок нападающих.

В свою очередь, Петан договорился об однолетнем контракте с казанским клубом, о чём мы сообщали ранее.

Ранее форвард выступал в АХЛ за фарм-клуб «Миннесоты Уайлд», «Айовы Уайлд» и «Хартфорд Вулф Пэк». В сезоне-2023/2024 на счету Ника Петана шесть матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту», в которых он отметился двумя результативными передачами, а также 44 игры в составе «Айовы» (12 заброшенных шайб и 28 результативных передач) и 15 матчей за «Хартфорд» (три шайбы и пять передач).

Также в своей карьере Петан выступал за клубы НХЛ «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».

Самый быстрый гол в истории КХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android