ЦСКА рассматривал канадского нападающего Ника Петана

Как стало известно «Чемпионату», столичный ЦСКА проявлял интерес к 29-летнему канадскому нападающему Нику Петану, который в ближайшее время должен стать игроком «Ак Барса».

В итоге армейский клуб отказался от его подписания и продолжает мониторить североамериканский рынок нападающих.

В свою очередь, Петан договорился об однолетнем контракте с казанским клубом, о чём мы сообщали ранее.

Ранее форвард выступал в АХЛ за фарм-клуб «Миннесоты Уайлд», «Айовы Уайлд» и «Хартфорд Вулф Пэк». В сезоне-2023/2024 на счету Ника Петана шесть матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту», в которых он отметился двумя результативными передачами, а также 44 игры в составе «Айовы» (12 заброшенных шайб и 28 результативных передач) и 15 матчей за «Хартфорд» (три шайбы и пять передач).

Также в своей карьере Петан выступал за клубы НХЛ «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».

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