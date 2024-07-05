ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров предложил создать хоккейный турнир с участием стран ШОС

Андрей Назаров предложил создать хоккейный турнир с участием стран ШОС
Аудио-версия:
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров уверен, что создание хоккейного турнира, куда входили бы страны ШОС, имело бы большой успех.

«Мы все видим, как замечательно относятся к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину все без исключения страны ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. — Прим. «Чемпионата»), как недавно тепло и продуктивно проходили встречи между лидерами государств, входящих в состав организации. Дополнительный позитивный момент для нас ‒ любовь к хоккею у лидеров этих стран. Хоккей ‒ главный вид спорта для России, Беларуси, да и в Казахстане он на ведущих ролях. Убедился в этом на личном опыте. Развивается хоккей в Китае, Узбекистане. Хоккей со временем может стать главным видом спорта среди всех стран ШОС. Кроме того, вполне можно проводить крупный турнир с хорошими призовыми. Ажиотаж будет небывалый», — сказал Назаров в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее Назаров выразил мнение, что в КНДР можно было бы создать сильный клуб уровня КХЛ.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android