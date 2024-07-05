Экс-арбитр Константин Оленин возглавил Департамент судейства КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявила о назначении известного в прошлом арбитра Константина Оленина руководителем Департамента судейства.

На этом посту Оленин сменил Алексея Горского.

«Поступило предложение занять этот пост. Для меня это не было неожиданностью, и я, конечно, согласился. Для меня это новый вызов, новые цели и задачи. Главное – повышать уровень судейства в КХЛ, помогать ребятам качественно выполнять свою работу, корректировать их действия при необходимости. Я только что «со льда», чувствую и знаю, что сейчас происходит в судейском корпусе, прошёл всё это на себе. Этот опыт, уверен, поможет направить ребят в правильное русло», — сказал Оленин в интервью на официальном сайте КХЛ.

Оленин дебютировал в КХЛ в качестве главного арбитра 2 сентября 2008 года и работал на матчах лиги на протяжении всех 16 сезонов. За это время он 13 раз обслуживал матчи финальных серий Кубка Гагарина и дважды признавался лучшим главным арбитром сезона (2017/2018 и 2023/2024). Оленин – первый главный судья в истории КХЛ, отработавший 1000 матчей в лиге: юбилейной для него стала игра «Динамо» Москва – «Торпедо» 13 января 2024 года.

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