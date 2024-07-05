Шведский новичок «Сочи» ответил критикам его перехода в российский клуб

Шведский нападающий украинского происхождения Дмитрий Тимашов, подписавший накануне контракт с «Сочи», кратко отреагировал на негативную реакцию в скандинавской стране на его переход в клуб КХЛ.

«Я никогда не смешиваю политику и спорт», — сказал Тимашов в интервью Hockey Sverige.

Напомним, ранее права на Тимашова в России принадлежали СКА, однако вчера, 4 июля, армейцы обменяли их, а также братьев Илью и Максима Федотовых в самый южный клуб КХЛ. Взамен СКА получил права на нападающего Марата Хуснутдинова.

Напомним, Тимашов родился в украинском Кировограде, но в раннем возрасте уехал в Швецию, где и начал заниматься хоккеем. Там хоккеист вызывался в сборные Швеции разных возрастов, а в чемпионате скандинавской страны дебютировал в сезоне-2013/2014 в составе МОДО.

В 2015 году на драфте НХЛ Дмитрий выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 125-м номером. В сильнейшей лиге мира шведский хоккеист провёл 45 матчей в составе «Торонто», «Детройта» и «Нью-Йорк Айлендерс», на его счету 9 (4+5) очков.

В минувшем сезоне Тимашов играл в составе швейцарского «Ажуа», набрав в 35 играх 20 (9+11) очков.

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