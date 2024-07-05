«Лучше сейва я не видел». Куликов — о невероятном спасении Бобровского в серии с «Тампой»

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов прокомментировал фантастический сейв своего одноклубника и соотечественника Сергея Бобровского во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Я даже не понял, что он этот сейв сделал! Думал, что Дамба вообще промахнулся. Потому что ворота пустые остались, а Серёга в этот момент вообще где-то в буфете был (смеётся). Но не из-за того, что там его разорвали… Просто там один пас, второй, третий… А он пытался всех закрыть. И когда шайба отскочила перед воротами, я подумал, что будет гол… Потом что-то все встали, и я подумал, что он промахнулся просто. Он там как-то криво бросал, носком клюшки. А потом, когда повтор показали… лучше сейва я ещё не видел!» — сказал Куликов в интервью «Матч ТВ».

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Напомним, «Пантерз» выиграли серию у «Тампы» со счётом 4-1, а впоследствии и Кубок Стэнли.

1 июля 33-летний Куликов продлил контракт с «Флоридой» на четыре года с кэпхитом $ 1,15 млн. Всего на его счету 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ-2023/2024, в которых он набрал 20 очков — забросил одну шайбу и отдал 19 голевых передач. В плей-офф провёл 24 встречи, заработал два балла за результативность, став автором двух передач с показателем полезности «-1».

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