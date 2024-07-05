«Лада» продлила контракт с нападающим Никитой Попугаевым

Пресс-служба тольяттинской «Лады» в официальном телеграм-канале клуба сообщила о продлении волжанами контракта с форвардом Никитой Попугаевым. Новое одностороннее соглашение с хоккеистом будет действовать до конца сезона-2025/2026.

25-летний Попугаев из-за травмы провёл лишь 23 матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ-2023/2024 и набрал 12 (8+4) очков при показателе полезности «+3», также отметившись тремя заброшенными шайбами в трёх играх плей-офф.

В 2017 году нападающий был выбран в четвёртом раунде драфта НХЛ под общим 98-м номером клубом «Нью-Джерси Дэвилз».

Напомним, в минувшем сезоне «Лада» вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Авангарду» (1-4).

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