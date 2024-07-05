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ЦСКА обменяет Дыбленко в «Северсталь» на Седова

ЦСКА обменяет Дыбленко в «Северсталь» на Седова
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Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА и «Северсталь» в ближайшее время произведут обмен с участием двух защитников. В Череповец отправится Ярослав Дыбленко, а в обратном направлении проследует Никита Седов.

В минувшем сезоне 30-летний Дыбленко сыграл в общей сложности 64 матча за армейцев, в которых набрал 14 (1+13) очков. Защитник провёл в ЦСКА два сезона. Ранее выступал в КХЛ за «Сочи», СКА, «Спартак» и «Атлант».

Седов начинал карьеру в 17 лет в «Реджайне Пэтс» — молодёжном канадском клубе из города Реджайна, Саскачеван. В 2020 году вернулся в Россию и один сезон провёл в ХК «Сочи», дебютировав в КХЛ в 19 лет. В ноябре 2021 года был обменян в СКА. В июле 2022-го в результате обмена стал игроком московского «Спартака». 5 декабря 2022 года был обменян в «Северсталь». В минувшем сезоне сыграл 62 матча за «сталеваров», в которых набрал 19 (4+15) очков.

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