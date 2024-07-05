Кручинин: атакующий стиль «Торпедо» поставил именно Козырев, а не Ларионов

Нападающий «Северстали» Алексей Кручинин, перешедший в июне в череповецкий клуб из нижегородского «Торпедо», заявил о том, что фирменный атакующий стиль его бывшей команды стал прежде всего заслугой нынешнего главного тренера «сталеваров» Андрея Козырева, который работал в штабе Игоря Ларионова в сезоне-2022/2023.

«Да, он отвечал в «Торпедо» за тактику, тренировки, видеоразборы и подготовку команды. Наша схема игры наверняка была обсуждена со всем тренерским штабом, однако тренировочным процессом занимался именно Андрей Леонидович», — сказал Кручинин в интервью «Охтинскому пресс-центру».

Напомним, 33-летний Кручинин стал игроком «Северстали» 9 июня. В прошедшем сезоне он провёл 55 матчей, забросил 14 шайб и сделал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка с показателем полезности «-8». В плей-офф Алексей участия не принимал по решению тренерского штаба «Торпедо».

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