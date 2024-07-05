Шведский форвард «Сочи» Тимашов: я не должен плакать из-за того, что у меня русские корни

Шведский нападающий Дмитрий Тимашов, являющийся уроженцем украинского Кировограда, рассказал, что семейный фактор стал основным в его решении заключить контракт с «Сочи».

«Я наполовину русский, наполовину украинец. Моя мать украинка, а отец русский. Я не должен плакать из-за того, что у меня русские корни и я хочу увидеть свою семью. Папа и все мои браться и сёстры тоже переезжают в Сочи, чтобы после всех этих лет быть рядом со мной. Мама, конечно, тоже приедет поприветствовать меня.

Будет здорово наконец-то увидеть на трибунах моего отца и всех братьев и сестёр, которые будут смотреть и поддерживать меня, когда я буду играть в хоккей. После всех этих лет это будет для меня особенным. Просто буду проводить там время со своей семьёй и заботиться о них. Я также получил хорошее впечатление об организации и положительные отзывы от предыдущих шведов, которые там играли», — сказал Тимашов в интервью Hockey Sverige.

Напомним, ранее права на Тимашова в России принадлежали СКА, однако вчера, 4 июля, армейцы обменяли их, а также братьев Илью и Максима Федотовых в самый южный клуб КХЛ. Взамен СКА получил права на нападающего Марата Хуснутдинова. Тимашов подписал контракт с «леопардами» на один год.

В 2015 году на драфте НХЛ Дмитрий выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 125-м номером. В сильнейшей лиге мира шведский хоккеист провёл 45 матчей в составе «Торонто», «Детройта» и «Нью-Йорк Айлендерс», на его счету 9 (4+5) очков.

В минувшем сезоне Тимашов играл в составе швейцарского «Ажуа», набрав в 35 играх 20 (9+11) очков.

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