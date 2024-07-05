THN: «Бостон Брюинз» нужно рассмотреть возможность подписать Гусева

Журналист The Hockey News Майкл Дероса заявил, что «Бостон Брюинз» должен рассмотреть возможность подписать российского нападающего московского «Динамо» Никиту Гусева.

«Поскольку «Брюинз» нуждаются в усилении на флангах, им стоит подумать о приобретении Гусева. Его результативность в КХЛ в прошлом сезоне была впечатляющей, и в случае подписания контракта он может стать неплохим игроком для топ-6.

В конце концов, после потери нескольких нападающих на рынке свободных агентов этим летом «Брюинз» должны рассмотреть возможность пополнить свой состав таким недорогим игроком, как Гусев. Это будет не слишком рискованный шаг, и он может сыграть влиятельную роль», — сказано в статье.

Напомним, в начале июля стало известно, что Никита принял участие в лагере развития «Нью-Джерси». В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков.