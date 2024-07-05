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Бывший главный арбитр КХЛ — о смене главы Департамента судейства: проблема гораздо глубже

Бывший главный арбитр КХЛ — о смене главы Департамента судейства: проблема гораздо глубже
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Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал смену главы Департамента судейства лиги.

«Я работал с Константином [Олениным], он произвёл самые хорошие впечатления. Очень порядочный и совестливый человек, который всегда переживал за свои ошибки, старался их не совершать. Видимо, замена руководителя департамента связана с предыдущим сезоном, в котором было очень много нареканий, скандалов, неоправданных и порой даже примитивных ляпов. Все удивлялись, как вообще такое может происходить.

Могу только пожелать Константину удачи, но проблема судейства гораздо глубже. Надо менять всю стратегию и отношение к арбитражу. Плюс судейский корпус должен быть по-настоящему независим. Это не значит, что он не должен отчитываться. Также отмечу, что Константин достаточно мягкий человек, поэтому желаю ему терпения и принципиальности», — приводит слова Плющева «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 5 июля, КХЛ объявила, что Константин Оленин назначен новым главой Департамента судейства лиги. Он сменил на этом посту Алексея Горского.

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