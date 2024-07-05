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Генменеджер «Детройта» Стив Айзерман поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ

Генменеджер «Детройта» Стив Айзерман поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ
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Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман поделился ожиданиями от сезона НХЛ-2024/2025.

«Ожидаю, что мы будем конкурентоспособны, хотя некоторые хоккеисты могут лучше подходить друг другу. Думаю, нас можно назвать той командой, которая при наличии всех здоровых игроков и при надёжной игре вратаря превзойдёт ожидания. Мы можем попасть в плей-офф, а возможно, просто потеряем очки в последней игре в сезоне.

Давление, или, как бы вы его ни называли, не изменит того, что я пытаюсь сделать. Это правильный путь, и он займёт какое-то время. Я не могу сказать, сколько — пять, семь или 10 лет, и просто собираюсь придерживаться плана.

Понимаю, что мы все хотим победить, я, вы, наши болельщики», — приводит слова Айзермана TSN.

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