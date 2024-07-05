«Сочи» подписал контракт с Вадимом Антипиным

Хоккейный клуб «Сочи» подписал пробный контракт с защитником Вадимом Антипиным. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

23-летний Антипин провёл прошедший сезон в Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) в составе «Зауралья». В регулярном чемпионате он принял участие в 46 встречах, забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, набрав в сумме шесть очков. В плей-офф на счету защитника 12 сыгранных матчей, в которых он не смог отметиться результативными действиями.

В 2022 году Антипин стал обладателем Кубка Петрова вместе с тюменским «Рубином».

В КХЛ игрок выступал за магнитогорский «Металлург» с 2018 по 2021 год. Всего в лиге он провёл 20 матчей, в которых отметился голевым пасом, набрав один балл за результативность.