«Авангард» обменял Абросимова в «Нефтехимик» и получил права на Злодеева

Хоккейный клуб «Авангард» обменял защитника Романа Абросимова в «Нефтехимик», получив взамен права на нападающего Дмитрия Злодеева. Об это сообщила пресс-служба клуба.

29-летний Абросимов в прошедшем регулярном чемпионате провёл за «Авангард» 40 встреч, забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи, набрав пять баллов за результативность. В плей-офф принял участие в шести матчах, очков не набрал.

22-летний Злодеев сезон-2023/2024 провёл в АХЛ, в составе «Абботсфорд Кэнакс». Он сыграл в 21 матче регулярки и набрал один результативный балл — заброшенная шайба.

В КХЛ форвард выступал за «Спартак» в сезонах-2021/2022 и 2022/2023. Всего на счету Злодеева 20 игр в лиге и одно набранное очко — передача.