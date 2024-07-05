Вайсфельд высказался о возможностях «Флориды» выиграть Кубок Стэнли после ухода Тарасенко

Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о шансах «Флориды Пантерз» выиграть Кубок Стэнли в следующем сезоне после перехода российского нападающего Владимира Тарасенко в «Детройт Ред Уингз».

«Обычно после победы в Кубке Стэнли тяжело сохранить чемпионский состав. Недавно генеральный менеджер «Вегаса» давал интервью. Среди прочего он сказал, что, когда команда выиграла Кубок, у них был один неограниченно свободный агент, а сейчас их стало пять. Эта плата за титул. Драфты, потолки зарплат – факторы, которые невозможно игнорировать. Запросы игроков увеличиваются, их невозможно всех сохранить. Какое-то время у «Флориды» ещё есть, вряд ли много. Многое зависит от того, как сработает менеджмент клуба. Но у них всё равно довольно сильная команда», – приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».