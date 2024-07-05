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Роман Абросимов попрощался с «Авангардом» после обмена в «Нефтехимик»

Роман Абросимов попрощался с «Авангардом» после обмена в «Нефтехимик»
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Защитник Роман Абросимов попрощался с «Авангардом» после обмена в «Нефтехимик».

«Хочу выразить большую благодарность омскому клубу, болельщикам, руководству, тренерам, всему персоналу и сотрудникам клуба за вашу работу, поддержку и понимание, Очень рад был быть частью этой команды. Желаю вам успехов и процветания», — написал Абросимов на своей странице в социальной сети.

В результате сделки с нижнекамским клубом «Авангард» получил права на нападающего Дмитрия Злодеева, выступающего в АХЛ.

29-летний Абросимов в прошедшем регулярном чемпионате провёл за «Авангард» 40 встреч, забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи, набрав пять баллов за результативность. В плей-офф принял участие в шести матчах, очков не набрал.

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