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«Если он сыграет — это усугубит отношения с ИИХФ». Пашков — о Яроше в ЦСКА

«Если он сыграет — это усугубит отношения с ИИХФ». Пашков — о Яроше в ЦСКА
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Олимпийский чемпион, тренер и вратарь сборной СССР Александр Пашков высказался о подписании ЦСКА контракта со словацким хоккеистом Кристианом Ярошем.

«Надо подождать, выйдет ли Ярош в составе. Надо подождать. Если он выйдет, я думаю, что санкции незамедлительно будут. ЦСКА уже получил двойной штраф, возможно, что в этой ситуации их не страшит третий штраф. Возможно, я не знаю. В деле Федотова они не испугались.

Не усугубит ли такое положение дел отношения между ФХР и ИИХФ? Конечно, усугубит. Они и так уже очень тяжёлые. Нам нужно выплачивать штрафы. Я думаю, что это очень серьёзно. Международная федерация показала свои властные полномочия. Теперь совсем сложно верить в возможное возвращение России на мировую арену? Я думаю, что такие вещи предварительно должны быть улажены, конечно. Такие вещи случаются, когда недальновидные люди принимают решения. В противном случае мы можем уйти надолго», — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».

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