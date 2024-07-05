И. Протас — о встрече с Кузнецовым и Овечкиным: был ошеломлен и даже не смел открыть рта

Белорусский нападающий Илья Протас, выбранный «Вашингтон Кэпиталз»на драфте НХЛ — 2024 в третьем раунде под общим 75-м номером, рассказал о знакомстве с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.

— Ты отмечал, что ни разу не был в гостях у брата (Алексея Протаса — прим. «Чемпионата») в Вашингтоне, но собирался на Рождество.

— Точно. Удалось реализовать мечту, получить массу незабываемых впечатлений. Погостил у брата, посетил матчи НХЛ, познакомился с кумиром детства Александром Овечкиным, съездил в гости к Евгению Кузнецову. Столько впечатлений за короткий срок у меня еще не было. Был поражен уровнем хоккея и атмосферой, царившей на поединках лучших команд планеты. Ну и неформальное общение с живыми легендами. Это что-то!

— О чем говорили?

— Вообще-то говорили в основном Овечкин и Кузнецов. Если бы еще вспомнить, о чем! Я практически не смел открыть рта. Настолько был ошеломлен происходившим, — приводит слова Протаса «Прессболл».