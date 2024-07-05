«Питтсбург» подписал контракт с форвардом Андоновски

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» подписал новый контракт с нападающим Кори Андоновски. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Соглашение рассчитано на один сезон. Кэпхит Андоновски составит $ 775 тыс.

25-летний канадский форвард провёл прошедший сезон в составе фарм-клуба «пингвинов» в АХЛ — «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз». В 63 матчах регулярного чемпионата он забросил семь шайб и отдал 23 голевые передачи, набрав в сумме 30 баллов за результативность и установив личный рекорд в профессиональной карьере по количеству пасов за один сезон. В плей-офф Андоновски принял участие в двух матчах, но результативными действиями не отметился.

Напомним, «Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ — 2024, так как по итогам регулярки занял 10-е место в Восточной конференции с 88 очками.