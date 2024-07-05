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«Сиэтл» заключил соглашение с восьмым номером драфта НХЛ — 2024

«Сиэтл» заключил соглашение с восьмым номером драфта НХЛ — 2024
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Пресс-служба хоккейного клуба «Сиэтл Кракен» сообщила, что команда подписала контракт новичка с канадским нападающим Беркли Каттоном. Он был выбран на драфте НХЛ — 2024 в первом раунде под общим восьмым номером.

Соглашение являет двухсторонним и рассчитано на три года с кэпхитом $975 тыс.

18-летний форвард в прошедшем сезоне выступал в составе «Спокан Чифс» в WHL (Западной хоккейной лиге). В регулярном чемпионате провёл 68 встреч, в которых набрал 116 баллов за результативность — забросил 54 шайбы и сделал 62 голевые передачи. В плей-офф Каттон принял участие в четырёх матчах и сделал четыре результативных паса.

Напомним, в прошедшем сезоне «Кракен» не попал в плей-офф, так как по итогам регулярки занял 12 место в Восточной конференции, набрав 81 очко.

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