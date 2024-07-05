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Матвей Гридин подписал контракт с «Калгари»

Матвей Гридин подписал контракт с «Калгари»
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Пресс-служба хоккейного клуба «Калгари Флэймз» сообщила, что команда подписала контракт новичка с российским нападающим Матвеем Гридиным. Он был выбран на драфте НХЛ — 2024 в первом раунде под общим 28-м номером.

Соглашение является двусторонним и рассчитано на три года с кэпхитом $ 975 тыс.

18-летний форвард в прошедшем сезоне выступал в составе «Маскегон Ламберджекс» в USHL и по итогам чемпионата стал лучшим бомбардиром главной юниорской лиги США. В регулярном чемпионате провёл 60 встреч, в которых забросил 38 шайб, сделал 45 голевых передач, набрав в сумме 83 балла за результативность. В плей-офф Гридин принял участие в восьми матчах, сделал четыре результативных паса и забил один гол, набрав пять очков.

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