Матвей Гридин подписал контракт с «Калгари»

Пресс-служба хоккейного клуба «Калгари Флэймз» сообщила, что команда подписала контракт новичка с российским нападающим Матвеем Гридиным. Он был выбран на драфте НХЛ — 2024 в первом раунде под общим 28-м номером.

Соглашение является двусторонним и рассчитано на три года с кэпхитом $ 975 тыс.

18-летний форвард в прошедшем сезоне выступал в составе «Маскегон Ламберджекс» в USHL и по итогам чемпионата стал лучшим бомбардиром главной юниорской лиги США. В регулярном чемпионате провёл 60 встреч, в которых забросил 38 шайб, сделал 45 голевых передач, набрав в сумме 83 балла за результативность. В плей-офф Гридин принял участие в восьми матчах, сделал четыре результативных паса и забил один гол, набрав пять очков.