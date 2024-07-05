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Минское «Динамо» объявило о подписании хоккеистов Гросса, Дюбе и Уэлле

Минское «Динамо» заключило соглашения с канадским нападающим Диллоном Дюбе и защитниками Ксавье Уэлле и Джорданом Гроссом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

29-летний американец Гросс в прошедшем сезоне выступал в АХЛ в составе «Милуоки Эдмиралс». В 54 матчах защитник набрал 23 (6+17).

В сезоне-2021/2022 американец был признан лучшим защитником АХЛ.

Также на счету Гросса есть опыт выступлений в НХЛ, где он играл за «Колорадо Эвеланш», «Аризону Койотс» и «Нэшвилл Предаторз». Суммарно в НХЛ защитник провёл 25 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.

25-летний Дюбе в прошедшем сезоне НХЛ принял участие в 43 матчах за «Калгари Флэймз», в которых отметился 7 (3+4) результативными баллами при показателе полезности «-13». Затем форвард получил бессрочный отпуск из-за обвинений в изнасиловании.

30-летний Уэлле провёл сезон-2023/2024 в «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» в АХЛ, набрав в 65 матчах чемпионата 25 (2+23) очка.