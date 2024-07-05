«Флорида» подпишет контракт с защитником Мегной

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» согласовал условия соглашения с защитником Дэвидом Мегной. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт хоккеиста будет двусторонним и рассчитан на один сезон.

31-летний Мегна является уроженцем Флориды. В прошедшем чемпионате НХЛ, он выступал в составе «Чикаго Блэкхоукс». Он провёл 44 встречи в регулярке и набрал два балла за результативность — голевые передачи. В АХЛ на счету защитника шесть матчей без набранных очков.

Всего за карьеру НХЛ на счету Мегны 185 сыгранных матчей, четыре заброшенные шайбы, 23 голевых паса и 27 очков в общей сложности.

Напомним, «Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии плей-офф НХЛ — 2024 она в семи матчах обыграла «Эдмонтон Ойлерз».