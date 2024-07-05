Канарейкин считает, что Зайцев должен стать лидером в СКА

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о том, какую роль займёт защитник Никита Зайцев в СКА после перехода из НХЛ.

«Он должен стать лидером СКА в новом сезоне. Столько лет мы его регулярно не видели, тем более, отменены чемпионаты мира, на которые он с удовольствием приезжал, когда команда не попадала в плей-офф», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

В сезоне‑2023/2024 32-летний хоккеист провёл 38 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», забросив две шайбы и отдав пять результативных передач. Защитник провёл в Национальной хоккейной лиге восемь сезонов и набрал 118 (22+96) очков в 482 матчах. В России защитник играл за новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА. В общей сложности Зайцев провёл в КХЛ 368 матчей и набрал в них 119 (39+80) очков.