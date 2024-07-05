«Прозвали его дьяволом. Может обыграть нас «1 в 4». Форвард «СКА-1946» — о Демидове

Нападающий «СКА-1946» Матвей Короткий рассказал о партнёре по команде, нападающем Иване Демидове.

– Вы – следующий бомбардир «СКА-1946» в плей-офф после первой тройки Демидов – Лазутин – Романов. Эти парни были основной ударной силой команды?

– Да, перед плей-офф у них уже была максимальная сыгранность. Они были основной боевой единицей, но каждый в команде понимал, что он также может забить или отдать. Мы делали всё, что могли. Моя тройка с Григорием Осиповым и Семёном Синяткиным тоже немало сделала для общего триумфа.

– Романов и Лазутин постарше, но вы и Демидов родились с разницей в 13 дней. В чём его феномен?

– Без понятия. Мы в команде прозвали его «дьявол». Он даже на тренировках может обыграть нас «1 в 4». Он просто очень талантливый, но при этом невероятно трудолюбивый игрок, — приводит слова Короткого пресс-служба МХЛ.