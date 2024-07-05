Куликов рассказал, какие слова Тарасенко повлияли на него перед победой в Кубке Стэнли

Защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов рассказал о словах партнёра по команде Владимира Тарасенко, которые укрепили его веру в победу в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».

— Перед седьмой игрой финала какие мысли были?

— Одна игра же осталась. Если кто-то в начале сезона сказал бы, что нам нужно выиграть всего одну игру с «Эдмонтоном» и тогда мы выиграем Кубок Стэнли, то все бы радовались. После мы уже не разговаривали на эту тему. Все знали, что одну игру мы по-любому выиграем.

— Все писали, что психологическое преимущество на стороне «Ойлерз». Что творилось во «Флориде» в этот момент?

— Ярче всех отражал атмосферу перед седьмой игрой Вова Тарасенко. У него уже был опыт седьмой игры, он через это всё проходил. Мне даже не так важно было, что тренер сказал, я у Вовы спросил один раз: «Что думаешь о седьмой игре?» Он сказал: «Да, мы выиграем». Всё, мне этого было достаточно. Потому что он уже знал, что это такое, и выигрывал в седьмом матче.

— Ключевой момент, когда вы подстраховали Бобровского и запустили голевую атаку, которая стала победной. Тогда уже понимали, что игру не отпустите?

— Хорошо, конечно, что мы повели, но до конца игры ещё было много времени. Никто не понимал в тот момент, что мы сейчас станем чемпионами. Просто продолжали играть в хоккей, — приводит слова Куликова «Матч ТВ».