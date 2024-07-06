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Кирилл Марченко обратился в арбитраж для разрешения контрактных споров с «Коламбусом»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко не может договориться с клубом по новому контракту, в результате чего обратился в арбитраж, сообщает официальный сайт НХЛ.

Сообщается, что слушания пройдут с 20 июля по 4 августа. Игрок имеет право подписать контракт со своим клубом в любой момент до начала слушаний.

1 июля стало известно, что «жакеты» сделали россиянину квалификационное предложение.

23-летний Марченко в прошедшей регулярке НХЛ записал на свой счёт 23 гола и 19 результативных передач в 78 играх. Россиянин установил новый личный рекорд по голам в прошедшем сезоне.

Также, помимо Марченко, к услугам арбитража были вынуждены обратиться ещё 13 хоккеистов: Джейк Кристиансен («Коламбус Блю Джекетс»), Коннор Дьюар («Торонто Мэйпл Лифс»), Джек Друри («Каролина Харрикейнз»), Тай Эмберсон («Сан-Хосе Шаркс»), Джет Гривз («Коламбус Блю Джекетс»), Райан Линдгрен («Нью-Йорк Рейнджерс»), Укко-Пекка Луукконен («Баффало Сэйбрз»), Бек Маленстин («Баффало Сэйбрз»), Джей Джей Мозер («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Мартин Нечас («Каролина Харрикейнз»), Спенсер Стастни («Нэшвилл Предаторз»), Джо Велено («Детройт Ред Уингз»), Оливер Вальстрём («Нью-Йорк Айлендерс»).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: