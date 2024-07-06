«В этом году мы пошумим». Сергачёв обратился к болельщикам «Юты»

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв, перешедший в клуб этим летом в результате обмена из «Тампа-Бэй Лайтнинг», обратился к болельщикам своей новой команды.

«Привет, фанаты, это Михаил Сергачёв. Я очень рад приехать и встретиться с вами в пятницу на игре в тренировочном лагере. Уверен, что вы тоже рады. Я думаю, в этом году мы пошумим. Так что увидимся в пятницу», — сказал Сергачёв в видеоролике, размещённом в официальных соцсетях клуба-новичка НХЛ.

26-летний Сергачёв был обменян в «Юту» 29 июня. В сезоне-2023/2024 после восстановления от прошлого повреждения Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Всего в прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 очков (2+17). В плей-офф защитник принял участие в двух встречах, набрав одно очко — сделав результативную передачу.

Напомним, в составе «Тампы» Сергачёв дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

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