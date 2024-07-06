«Анахайм» подписал контракт новичка с третьим номером драфта НХЛ — 2024

«Анахайм Дакс» заключил трёхлетний контракт новичка с нападающим Беккеттом Сеннеке, выбранным «утками» на драфте НХЛ — 2024 под общим третьим номером, сообщает пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне 18-летний канадец набрал 68 (27+41) очков в 63 матчах регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио за клуб «Ошава», а также стал лидером среди всех игроков, допущенных к драфту, по количеству голов (10) и очков (22) за 18 игр плей-офф OHL.

Сеннеке лидировал в «Ошаве» по победным голам (7) и броскам (207). Уроженец Торонто также занял второе место в команде по показателю «плюс-минус», третье место по результативности, четвёртое по передачам и пятое по голам.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Анахайм» занял седьмое место в Тихоокеанском дивизионе и не вышел в плей-офф.

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