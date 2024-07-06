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Кросби зашёл в раздевалку сборной Канады после её выхода в полуфинал Кубка Америки

Президент федерации футбола Канады Питер Аугрусо опубликовал пост в социальных сетях, в котором рассказал подписчикам о необычном госте, посетившем раздевалку национальной команды после её победы над Венесуэлой (1:1, 4:3 пен.) в четвертьфинале Кубка Америки — 2024.

В человеке, облачённом в форму футбольной сборной Канады, пользователи соцсетей узнали звёздного капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Фото: Соцсети Питера Аугрусо

Напомним, в составе хоккейной сборной Канады 36-летний Кросби дважды становился олимпийским чемпионом, а также чемпионом мира. Помимо этого, канадец трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга».

Напомним, в завершившемся сезоне НХЛ «Пингвинз» не попали в плей-офф, заняв пятое место в Столичном дивизионе.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: