Третьяк ответил на вопрос, оправдалась ли идея перекрёстного плей-офф в КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос, оказалась ли в итоге положительной идея перекрёстного плей-офф в КХЛ.

«Конечно, вроде все привыкли, что в полуфинале играют ЦСКА и СКА, а теперь есть интрига. Думаю, что это очень хорошее решение. Кстати, инициатива шла от Федерации. В НХЛ тоже всё время что-то меняют», — сказал Третьяк в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, сезон‑2023/2024 стал первым в истории КХЛ, в котором команды из разных конференций встречались друг с другом начиная со второго раунда. Обладателем Кубка Гагарина прошедшего сезона стал магнитогорский «Металлург», обыгравший в финальной серии «Локомотив» (4-0).

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