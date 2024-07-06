«Анахайм» подписал контракт ещё с одним игроком, выбранным в 1-м раунде драфта НХЛ — 2024

«Анахайм Дакс» заключил трёхлетний контракт новичка с норвежским защитником Стианом Сольбергом, выбранным «утками» на драфте НХЛ — 2024 под общим 23-м номером, сообщает пресс-служба «уток» в социальных сетях.

В сезоне-2023/2024 18-летний хоккеист выступал на родине за клуб «Валеренга», выступающий в элитном дивизионе Норвегии. Сольберг набрал 15 (5+10) очков в 42 матчах при показателе полезности «+2». Он занял первое место по результативности среди всех игроков в возрасте 18 лет или моложе, а его 15 очков также являются четвёртым результатом среди защитников не старше 18 лет в истории лиги.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Анахайм» занял седьмое место в Тихоокеанском дивизионе и не вышел в плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: