The Hockey News: шопинг-вечер «Вашингтона» не вывел «Кэпиталз» в элитную стратосферу

Журналист Адам Прото выразил сомнения в том, что сделки, предпринятые этим летом менеджментом «Вашингтон Кэпиталз», способны позволить команде в следующем сезоне выступить лучше, чем в предыдущем.

«Кэпиталз» с трудом пробились в плей-офф и были относительно легко разгромлены «Нью-Йорк Рейнджерс» — отрезвляющий итог, который должен был привести к полной перестройке команды.

Вместо этого генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан удвоил ставку на нынешнюю команду, добавив Пьера-Люка Дюбуа, Эндрю Манджапане, Логана Томпсона и Джейкоба Чикрана. Но этот шопинг-вечер не вывел «Кэпиталз» в элитную стратосферу. Они определённо улучшились, возможно, это один из самых улучшенных клубов НХЛ на бумаге, но достаточно ли этого?

«Кэпиталз» всё ещё нужно многое исправить, чтобы вернуться в плей-офф, и действия Маклеллана могут не принести многого в плане положительных результатов. Скорее всего, «Вашингтон» будет командой, находящейся в позиции уайлд-кард или близкой к ней, и любые травмы могут стать решающим фактором в контексте попадания в плей-офф или его отсутствия.

Технически они стали более сильной командой, но фанаты «Кэпиталз» должны уже знать, что это не обязательно означает, что их ждёт слава. А в худшем случае они вообще могут пролететь мимо плей-офф», — написал Прото в своей статье на The Hockey News.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Вашингтон» лишь в последний момент смог зацепиться за плей-офф, где в первом раунде не смог выиграть ни одной игры у «Нью-Йорк Рейнджерс».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: