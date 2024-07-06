Михаил Сергачёв рассказал, в момент какого занятия его застала новость об обмене в «Юту»

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв, перешедший в стан новичка НХЛ в результате обмена из «Тампа-Бэй Лайтнинг», рассказал о своей первой реакции на сделку.

«Первой реакцией, конечно же, был шок. Я не ожидал, что меня обменяют. Я выносил мусор, когда получил звонок. Помню, когда меня обменяли из «Монреаля», мне тоже позвонили. Ощущения были похожими.

Я ничего не знал о Юте. Но потом я пообщался с моим агентом, с разными игроками — все они тепло отзывались о Юте и о новой франшизе. Я поговорил с тренером, генеральным менеджером, и теперь я здесь, тут всё прекрасно — город, клуб. Я очень воодушевлён, у меня есть отличный шанс доказать, что я могу быть лидером. С нетерпением жду этой возможности.

Меня обменяли до того, как в контракте вступил в силу пункт о запрете на обмен. Так что у меня не было выбора (смеётся)», — сказал Сергачёв на пресс‑конференции после посещения игры в тренировочном лагере «Юты».

26-летний Сергачёв был обменян в «Юту» 29 июня. В сезоне-2023/2024 после восстановления от прошлого повреждения Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Всего в прошедшем сезоне 26-летний Сергачёв провёл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 19 очков (2+17). В плей-офф защитник принял участие в двух встречах, набрав одно очко — сделав результативную передачу.

Напомним, в составе «Тампы» Сергачёв дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

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