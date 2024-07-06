Плющев — о Чернышове: в «Динамо» 4-й год нет результата, рисковать с молодёжью не будут

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев ответил на вопрос, получит ли 18-летний нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов шанс проявить себя столичном клубе в следующем сезоне. Ранее появились слухи о возможном отъезде игрока в Северную Америку.

«Сомневаюсь. Главный тренер там идёт на четвёртый сезон, надо выживать, а результата пока нет. То есть никаких рисков с молодёжью, никакой работы на перспективу не предвидится.

Все эти моменты Чернышов и его представители наверняка держат перед собой. Отсюда и то решение, к которому игрок, судя по прессе, склоняется. Всё логично», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, на прошедшем в июне драфте НХЛ Чернышова под общим 33-м номером выбрал «Сан-Хосе Шаркс».

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона Чернышов провёл 34 матча, забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, набрав четыре очка. В плей-офф он сыграл в 10 встречах и не смог отметиться результативными действиями.

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