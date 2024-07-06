«Очень рад снова стать частью этой команды». Ярош обратился к болельщикам ЦСКА

Словацкий защитник ЦСКА Кристиан Ярош, вернувшийся в клуб после года, проведённого в «Северстали», поприветствовал болельщиков армейского клуба.

«Зравствуйте, дорогие болельщики ЦСКА! Я очень рад снова стать частью этой команды. Желаю вам хорошо провести это лето и жду с нетерпением на первой игре», — сказал Ярош в видеоролике, размещённом в официальном телеграм-канале красно-синих.

В минувшем сезоне Ярош провёл 44 матча за «Северсталь», забросив четыре шайбы и отдав партнёрам 15 передач. Он стал третьим в череповецком клубе в сезоне-2023/2024 по числу блокированных бросков. В 2023 году словак, выступая за ЦСКА, стал обладателем Кубка Гагарина. В КХЛ Кристиан начал выступления в 2022 году, заключив контракт с «Авангардом».

Самый быстрый гол в истории КХЛ: